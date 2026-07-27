Где заправиться 27 июля: список работающих АЗС Краснодара

27 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в понедельник в городе работают 78 АЗС. Еще 25 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.

Наличие основных видов топлива на действующих заправках: