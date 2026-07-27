Где заправиться 27 июля: список работающих АЗС Краснодара
В Краснодаре утром 27 июля работают 78 АЗС
27 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в понедельник в городе работают 78 АЗС. Еще 25 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.
Наличие основных видов топлива на действующих заправках:
- АИ-92 доступен на 65 станциях;
- АИ-95 — на 57 АЗС;
- АИ-100 — на 8 заправках;
- дизельное топливо — в наличии на 69 станциях.
Список работающих заправок по сетям и адресам:
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«Роснефть» — Селезнева, Уральская, Московская, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, трасса Краснодар–Кропоткин (направление к хутору Ленина).
- «Лукойл» — Тургенева, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Тополиная, Коммунаров, Ставропольская, проспект Чекистов, Ростовское шоссе, Мирный проезд, Западный обход.
- «Газпром» — Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе.
- «Газпромнефть» — Селезнева, Уральская, Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская, Западный обход, трасса Краснодар–Кропоткин (в районе хутора Ленина в обоих направлениях).
- Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Уральская, Дзержинского, Пластунская, Ростовское шоссе.
- «Татнефть» — Ростовское шоссе.
- «СитиОйл» — Мачуги, Ростовское шоссе.
- Teboil — Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан, Новороссийская.
- «Уфимнефть» — Дзержинского, Солнечная.
- Atan — 1-я Дорожная, Красных Партизан, хутор Ленина.
- «Ирбис» — Степана Разина.
- PNB — Монтажников, Шевченко.
- «ЮНК» — Российская.
- «Партнер» — Уральская.
- «ОПТИ» — Красных Партизан.
- Petrol — 70-летия Октября.
На части действующих АЗС сохраняются ограничения — топливо отпускается исключительно в баки автомобилей, заправка в канистры запрещена.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае массово срываются госконтракты на бензин.
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