В Сочи смерч вышел на пляж
В Сочи днем 21 июля смерч подошел к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности
На видео, размещенном в соцсетях видно, что сильный ветер поднял над землей и закрутил вихрем лежаки и зонты, перевернул парковые диваны, разнес палатку. Туристы едва успели укрыться от удара стихии.
«В полдень смерч подошле к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности и при выходе на берег распался. Никто из людей не пострадал, так как пляж был закрыт из-за штормового предупреждения», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Сочи.
В мэрии добавили, что порывы ветра повредили пляжное оборудование.
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Напомним, в Сочи до конца суток 21 июля действует штормовое предупреждение, на участке Магри — Веселое будет высока опасность формирования смерчей над морем. Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта временно воздержаться от отдыха у воды, а также соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Как писали Юга.ру, ученые предупредили, что летом 2020 года Черноморское побережье окажется в зоне высокого риска образования смерчей.
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Говорят сегодня был смерч на Имеритинской набережной������️ Также на Черноморском побережье от Анапы до Сочинского района прогнозируется возникновение смерчей. Видео @grette_ #имеритинскаянабережная#сочифорния #сочи #сочипляж #сочи2020 #смерчсочи#адлер#краснодар #краснодарскийкрай #геленджик #анапа #новороссийск2020