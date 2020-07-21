В Сочи смерч вышел на пляж

В Сочи днем 21 июля смерч подошел к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности

На видео, размещенном в соцсетях видно, что сильный ветер поднял над землей и закрутил вихрем лежаки и зонты, перевернул парковые диваны, разнес палатку. Туристы едва успели укрыться от удара стихии.

«В полдень смерч подошле к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности и при выходе на берег распался. Никто из людей не пострадал, так как пляж был закрыт из-за штормового предупреждения», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Сочи.

В мэрии добавили, что порывы ветра повредили пляжное оборудование.