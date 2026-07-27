В Сочи водитель с шестью детьми в машине превысил скорость и врезался в тоннель: погибли пять человек
В Сочи внедорожник врезался в тоннель. В аварии погибли пять человек, среди них трое детей, еще троих несовершеннолетних доставили в больницу
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что 26 июля около 22:10 в Сочи на дублере Курортного проспекта произошла авария. По предварительным данным, 42-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser превысил скорость на мокрой дороге, потерял контроль над управлением и врезался в портал тоннеля.
На месте происшествия от полученных травм скончались сам водитель и четверо пассажиров, среди которых трое детей в возрасте 5, 10 и 13 лет.
В больницу доставили еще троих несовершеннолетних. Проводится проверка.
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