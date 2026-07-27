Число пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область увеличилось до восьми

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали восемь человек. Также власти рассказали новые подробности происшествия

Предыстория. В ночь на 27 июля Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Два человека погибли. В многоквартирных и частных домах выбило остекление, произошел пожар в складском помещении.

27 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что число пострадавших при атаке БПЛА на регион увеличилось до восьми человек, шестеро из которых госпитализированы. Состояние одного мужчины оценивается как тяжелое — он получил ожоги и переломы.

По уточненной информации, за ночь над регионом было уничтожено около 50 беспилотников. Атаке подверглись Ростов-на-Дону и Таганрог, а также четыре района области — Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский.

В результате были повреждены три многоквартирных и 17 частных домов, социальное учреждение, кафе и пять автомобилей. Возгорание, возникшее на территории складского помещения площадью 400 кв. метров, уже ликвидировали.