Прокуратура требует взыскать с бывшего замначальника транспортной полиции по ЮФО 90 млн рублей

Адам Яхутль — бывший заместитель начальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу (ЮФО). Как следует из материалов дела, в 2015 году он получил два платежа: сначала 1 млн долларов, затем 20 млн рублей. Взамен он обещал добиться прекращения уголовного преследования бывшего зампреда правления Мособлбанка Дмитрия Васильева.

21 июля Первомайский райсуд Краснодара принял к производству иск прокуратуры Москвы об обращении в доход РФ 90,2 млн рублей Адама Яхутля. По версии надзорного ведомства, эти деньги — незаконное вознаграждение, полученное в результате мошенничества.

Для обеспечения иска прокуратура требует арестовать имущество бывшего полицейского: дом в Краснодаре, дачный участок, автомобиль Cadillac и средства на банковских счетах.

В апреле Яхутля признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии. Суд также лишил его звания полковника в отставке. Однако от реального отбывания наказания осужденного освободили — срок он уже провел под стражей в период следствия и судебных разбирательств. Сам Яхутль вину не признал.

По словам экс-полицейского, повторное привлечение к ответственности за одно и то же преступление недопустимо. Также он обратил внимание на то, что иск подали в суд Краснодара, хотя он зарегистрирован в Адыгее. Кроме того, он сообщил, что его защита уже несколько месяцев не может получить материалы суда апелляционной инстанции, что делает невозможным обжалование приговора в кассации.