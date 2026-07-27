Прокуратура требует взыскать с бывшего замначальника транспортной полиции по ЮФО 90 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Прокуратура добивается конфискации 90 миллионов у экс-замначальника полиции

21 июля Первомайский райсуд Краснодара принял к производству иск прокуратуры Москвы об обращении в доход РФ 90,2 млн рублей Адама Яхутля. По версии надзорного ведомства, эти деньги — незаконное вознаграждение, полученное в результате мошенничества.

Адам Яхутль — бывший заместитель начальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу (ЮФО). Как следует из материалов дела, в 2015 году он получил два платежа: сначала 1 млн долларов, затем 20 млн рублей. Взамен он обещал добиться прекращения уголовного преследования бывшего зампреда правления Мособлбанка Дмитрия Васильева.

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В апреле Яхутля признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии. Суд также лишил его звания полковника в отставке. Однако от реального отбывания наказания осужденного освободили — срок он уже провел под стражей в период следствия и судебных разбирательств. Сам Яхутль вину не признал.

По словам экс-полицейского, повторное привлечение к ответственности за одно и то же преступление недопустимо. Также он обратил внимание на то, что иск подали в суд Краснодара, хотя он зарегистрирован в Адыгее. Кроме того, он сообщил, что его защита уже несколько месяцев не может получить материалы суда апелляционной инстанции, что делает невозможным обжалование приговора в кассации.

Как писали Юга.ру, в Сочи экс-судья попал под следствие.

Деньги Краснодар Полиция Прокуратура Суд

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