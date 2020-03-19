В Краснодаре на въезде в Юбилейный микрорайон собираются построить головной офис сети аптек «Апрель»
Администрация Краснодара 19 марта рассказала о соглашении с сетью аптек «Апрель», в рамках которого в городе должны построить головной офис компании
Построить офисное здание «Апрель» планирует в течение трех лет, это обойдется в 700 млн рублей. Сообщается, что работать в головном офисе будут до 2 тыс. человек.
Сейчас 400 человек из 600 нынешних сотрудников главного офиса живут в Юбилейном. Участок под строительство нового здания площадью 6,8 тыс. кв. метров находится на въезде в ЮМР на улице Харьковской. Пока территория находится в частной собственности, но компания планирует выкупить ее в ближайшие дни, сообщили 19 марта в пресс-службе городской администрации. Мэрия пообещала «обеспечивать сопровождение проекта на всех этапах».
Главный офис сети «Апрель» находится в Краснодаре, где она и была образована. Сейчас сеть занимает седьмое место среди предприятий фармретейла в стране. Аптеки компании работают в 52 регионах РФ, в Краснодаре находится 7% от общего количества. По словам генерального директора группы компаний «Апрель» Вадима Анисимова, сеть планирует открыть еще 1,5 тыс. аптек по всей России и войти в тройку лидеров аптечного ретейла в стране.