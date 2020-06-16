В Кавказском заповеднике посчитали медведей
В Кавказском биосферном заповеднике завершили сезонный учет медведей, который проходил с 4 по 10 июня
Как правило, в этот период у медведей на Кавказе происходит гон: это значит, что они находятся в альпийской зоне и при хорошей ясной погоде могут быть легко визуально учтены.
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«В этом году погода благоприятствовала учету и он прошел с большой эффективностью в большинстве районов заповедника — на 22 участках», — сообщили в пресс-службе заповедника.
В этом году учет проходил в необычном составе — силами сотрудников природоохранной территории, без привлечения волонтеров.
Данные по учету еще не подведены. Специалисты научного отдела определят численность медведей в заповеднике и ее тенденции после анализа всех собранных материалов.
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«Общий вывод таков: в последние годы роль территории заповедника значительно возросла для сохранения западно-кавказской популяции бурого медведя. Это связано с тем, что большие площади ценнейших местообитаний на сопредельных территориях стали непригодными для жизни столь крупных животных», — резюмировали в заповеднике.
По данным прошлых учетов, на природоохранной территории стабильно обитает 300-350 медведей, иногда их число достигает 470 особей, иногда — меньше. В целом тенденции к потере численности медведей в заповеднике нет.
Учет популяции медведя — первый в календарном плане Кавказского заповедника. В конце июня научные сотрудники отправятся на учет копытных — тура и серны, в августе состоится учет зубра, а в сентябре — оленя на реву.
Ранее Юга.ру сообщали, что в июне в горах Красной Поляны засняли на видео, как медведь гулял по территории курорта.