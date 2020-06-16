В Кавказском заповеднике посчитали медведей

В Кавказском биосферном заповеднике завершили сезонный учет медведей, который проходил с 4 по 10 июня

Как правило, в этот период у медведей на Кавказе происходит гон: это значит, что они находятся в альпийской зоне и при хорошей ясной погоде могут быть легко визуально учтены.

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«В этом году погода благоприятствовала учету и он прошел с большой эффективностью в большинстве районов заповедника — на 22 участках», — сообщили в пресс-службе заповедника. В этом году учет проходил в необычном составе — силами сотрудников природоохранной территории, без привлечения волонтеров.

Данные по учету еще не подведены. Специалисты научного отдела определят численность медведей в заповеднике и ее тенденции после анализа всех собранных материалов.