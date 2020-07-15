В Краснодаре на замену лифтов в 2020 году потратят 864 млн рублей

До конца года в городе планируется отремонтировать 242 многоэтажки, при этом в 121 доме заменят 437 лифтов. На эти цели выделено 864 млн рублей. Сейчас в 68 домах завершены работы по замене 139 лифтов, а в 24 многоэтажках Ростехнадзор разрешил ввести в эксплуатацию 86 лифтов, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

15 июля глава города Евгений Первышов проверил, как идут работы по замене лифтов в Юбилейном микрорайоне. Там меняют подъемники в доме № 18 на Бульварном Кольце, а также в доме № 18 на Платановом бульваре.

«Сейчас в многоквартирных домах Краснодара идет замена порядка 400 лифтов. Такое масштабное обновление подъемников мы проводим впервые. В первую очередь, это заслуга самих жильцов, которые активно участвуют в программе капремонта. В этом году работа полностью перестроена: подрядчиков и заводов-производителей лифтового оборудования сразу несколько, налажена работа со специалистами Ростехнадзора», — прокомментировал замену лифтов Евгений Первышов.