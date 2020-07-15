В Краснодаре на замену лифтов в 2020 году потратят 864 млн рублей
Власти Краснодара 15 июля рассказали о ходе работ по замене лифтов в многоэтажных домах
До конца года в городе планируется отремонтировать 242 многоэтажки, при этом в 121 доме заменят 437 лифтов. На эти цели выделено 864 млн рублей. Сейчас в 68 домах завершены работы по замене 139 лифтов, а в 24 многоэтажках Ростехнадзор разрешил ввести в эксплуатацию 86 лифтов, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
15 июля глава города Евгений Первышов проверил, как идут работы по замене лифтов в Юбилейном микрорайоне. Там меняют подъемники в доме № 18 на Бульварном Кольце, а также в доме № 18 на Платановом бульваре.
«Сейчас в многоквартирных домах Краснодара идет замена порядка 400 лифтов. Такое масштабное обновление подъемников мы проводим впервые. В первую очередь, это заслуга самих жильцов, которые активно участвуют в программе капремонта. В этом году работа полностью перестроена: подрядчиков и заводов-производителей лифтового оборудования сразу несколько, налажена работа со специалистами Ростехнадзора», — прокомментировал замену лифтов Евгений Первышов.
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Мэр напомнил, что в прошлые годы горожане жаловались на то, что после завершения монтажных работ лифты по несколько месяцев были законсервированы, потому что их не могли запустить. Замглавы Андрей Дорошев заявил, что сейчас подъемники вводят в эксплуатацию в плановом режиме.
Юга.ру писали о прошлогодней ситуации. В начале 2019 года власти Краснодара сообщили, что в течение года заменят 363 лифта в домах. Однако на некоторых объектах произошли задержки из-за некачественной работой субподрядчиков. В конце августа жильцы дома на улице Тюляева, 10 обратились к депутату Госдумы РФ Светлане Бессараб с просьбой разобраться в ситуации. В октябре власти заявили, что надеются заменить лифты к концу года. Через месяц чиновники отчитались, что поменяли лифты еще в 15 домах Краснодара.