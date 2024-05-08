Краснодарцев приглашают читать книги на открытом воздухе. Первую встречу проведут в амфитеатре парка «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В парках Краснодара запустят проект «Летнее чтение». Первая встреча пройдет в амфитеатре парка «Краснодар» 11 мая

В Краснодаре запустили проект «Летнее чтение». Любители литератуы будут собираться в парках и читать пьесы по ролям, а после обсуждать прочитанное. Проект открыла Елизавета Фоменко — режиссер, педагог и основатель «ТелеТеатра» в Краснодарском театре драмы.

«Чтение по ролям помогает прожить на примере героев различные жизненные ситуации и ответить на те вопросы, которые нас волнуют. А проходить это будет на свежем воздухе, в тихих и уютных уголках наших прекрасных парков, на пледах с кружкой чая», — отмечает Елизавета Фоменко.  

Первые чтения пройдут в мае в трех краснодарских парках: 

  • 11 мая в 16:00 — «Вишневый сад» А. П. Чехова в амфитеатре парка «Краснодар»
  • 18 мая в 16:00 — «Ревизор» Н. В. Гоголя в Городском парке 
  • 26 мая в 16:00 — «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира в Ботаническом саду 

Участие в чтениях стоит 800 рублей, записаться могут и взрослые, и дети. Каждый чтец получит в подарок бумажную книгу.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают послушать и разобрать прозу Эрнеста Хемингуэя.

Книги Литература Образование парк «Краснодар» Парки

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Краснодарцев приглашают читать книги на открытом воздухе. Первую встречу проведут в амфитеатре парка «Краснодар»
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