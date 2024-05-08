Краснодарцев приглашают читать книги на открытом воздухе. Первую встречу проведут в амфитеатре парка «Краснодар»
В парках Краснодара запустят проект «Летнее чтение». Первая встреча пройдет в амфитеатре парка «Краснодар» 11 мая
В Краснодаре запустили проект «Летнее чтение». Любители литератуы будут собираться в парках и читать пьесы по ролям, а после обсуждать прочитанное. Проект открыла Елизавета Фоменко — режиссер, педагог и основатель «ТелеТеатра» в Краснодарском театре драмы.
«Чтение по ролям помогает прожить на примере героев различные жизненные ситуации и ответить на те вопросы, которые нас волнуют. А проходить это будет на свежем воздухе, в тихих и уютных уголках наших прекрасных парков, на пледах с кружкой чая», — отмечает Елизавета Фоменко.
Первые чтения пройдут в мае в трех краснодарских парках:
- 11 мая в 16:00 — «Вишневый сад» А. П. Чехова в амфитеатре парка «Краснодар»
- 18 мая в 16:00 — «Ревизор» Н. В. Гоголя в Городском парке
- 26 мая в 16:00 — «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира в Ботаническом саду
Участие в чтениях стоит 800 рублей, записаться могут и взрослые, и дети. Каждый чтец получит в подарок бумажную книгу.
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