На Кубани в 2020 году хотят отремонтировать 774 лифта
Власти Краснодарского края выделили около 1,5 млрд рублей на ремонт лифтов в 2020 году
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Ремонт проведут в 254 многоквартирных домах в Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске, Геленджике, Анапе, Ейске, Белореченске, Кропоткине и станице Северской. По плану 2020 году уже капитально отремонтировали и сдали в эксплуатацию 40 лифтов в Сочи, еще по 85 ведутся строительно-монтажные работы.
В министерстве ТЭК и ЖКХ региона рассказали, что региональный оператор выбирает подрядчика с помощью торгов. Также в ведомстве уточнили, что больше всего многоквартирных домов с лифтами находится в Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске, Геленджике и Туапсе, сообщили 5 февраля в пресс-службе администрации края.
Напомним, в начале 2019 года власти Краснодара сообщили, что в течение года в городе заменят 363 лифта в многоквартирных домах. Однако на некоторых объектах произошли задержки, связанные с некачественной работой субподрядчиков. Позже власти заявили, что надеются заменить лифты к концу года. К 11 ноября в краевой столице запустили 273 лифта в 82 многоэтажках, а концу месяца после проверки Ростехнадзора заработали324 лифта. При этом на тот момент сумма начисленных штрафов к подрядчику составляла 40 млн рублей.
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