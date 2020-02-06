На Кубани в 2020 году хотят отремонтировать 774 лифта

Власти Краснодарского края выделили около 1,5 млрд рублей на ремонт лифтов в 2020 году

Ремонт проведут в 254 многоквартирных домах в Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске, Геленджике, Анапе, Ейске, Белореченске, Кропоткине и станице Северской. По плану 2020 году уже капитально отремонтировали и сдали в эксплуатацию 40 лифтов в Сочи, еще по 85 ведутся строительно-монтажные работы.

В министерстве ТЭК и ЖКХ региона рассказали, что региональный оператор выбирает подрядчика с помощью торгов. Также в ведомстве уточнили, что больше всего многоквартирных домов с лифтами находится в Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске, Геленджике и Туапсе, сообщили 5 февраля в пресс-службе администрации края.