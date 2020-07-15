В поселке Яблоновском под Краснодаром дождь затопил почти 300 дворов, ликвидация последствий стихии продолжается

Адыгея

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В Адыгее 15 июля продолжаются работы по ликвидации последствий ливня, прошедшего накануне

Напомним, 14 июля около 13:00 поселок Яблоновский Тахтамукайского района Адыгеи оказался в зоне дождевого паводка. Изначально сообщалось, что к вечеру там затопило около 100 дворов частных домов. Однако к 19:30 подтопило уже 270 дворов, вода зашла в 70 домов. Пострадало имущество 838 человек.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 15 июля провел оперативное совещание по вопросу ликвидации последствий паводка.

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«Необходимо поддерживать постоянную связь с муниципалитетом, экстренными службами. Отправьте в Яблоновский спецтехнику из всех городов и районов республики, подключайте имеющиеся силы и средства для оперативного устранения последствий ливня, вовлекайте хозяйствующие субъекты. Мы должны минимизировать ущерб», — подчеркнул Кумпилов.

На совещании вице-премьер Адышеи Вячеслав Сапиев заявил, что ситуацию стабилизировать помог сброс воды по Чибийскому каналу, а глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо сообщил, что имеющаяся техника распределена по секторам.

Сейчас в поселке откачивают воду со дворов жилых домов и других наиболее пострадавших объектов. К моменту публикации известно, что вода откачана из 50 домов.

Как сообщали Юга.ру, сильный дождь 14 июля прошел и в Краснодаре. В краевой столице затопило дороги, остановился общественный транспорт. А пассажиров трамвая, который застрял в луже под Вишняковским мостом, сотрудники МЧС эвакуировали на надувной лодке.

Мурат Кумпилов МЧС Погода Стихийные бедствия

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