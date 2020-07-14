В Краснодаре пассажиров трамвая эвакуировали на лодке
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре 14 июля после сильного ливня сотрудники МЧС эвакуировали людей из трамвая на надувной лодке
В Краснодаре 14 июля прошел ливень, из-за которого остановилось движение общественного транспорта. Также непогода обрушилась на Сочи — там после дождя машина утонула в луже.
В краевой столице ливень затопил дорогу под ж/д мостом возле Вишняковского рынка на улице Ставропольской. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 10 пассажиров и водителя трамвая на надувной лодке. На месте работали 35 человек и 8 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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