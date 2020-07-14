Из-за дождя в Краснодаре встали трамваи и троллейбусы

Краснодарский край

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В Краснодаре 14 июля из-за непогоды нарушилась работа общественного транспорта

Напомним, в Краснодарском крае сегодня действует экстренное предупреждение от МЧС по ливням, грозам и граду. В краевой столице дождь начался примерно в 11:30. С этого времени в соцсетях стали появляться сообщения о затопленных улицах. Например, «Типичный Краснодар» опубликовал видео, на котором трамвай стоит в воде на улице Коммунаров. А в «Телетайпе Краснодара» показали затопленный тоннель под виадуком около Вишняковского рынка.

В пресс-службе Краснодарского трамвайно-транспортного управления (КТТУ) порталу Юга.ру сообщили, что из-за сильных осадков в 12:10 в городе встали троллейбусы и трамваи. Последние остановились на участке Коммунаров — Ленина (трамваи № 2 и 4) и Гоголя — Янковского в оба направления. Также трамваи встали на Садовой — Буденного и Горького — Октябрьской до улицы Кирова.

В 12:50 в КТТУ добавили, что движение троллейбусов восстановилось. Трамваи продолжают стоять.

Краснодар Общественный транспорт Погода Трамвай

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