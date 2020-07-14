В поселке Яблоновском под Краснодаром дождевым паводком подтопило 100 дворов

В Тахтамукайском районе Адыгеи в зоне дождевого паводка 14 июля оказался поселок Яблоновский, где подтоплено 100 дворов частных домов

Подтопление произошло около 13:00 в результате сильного дождя, сообщили порталу Юга. ру в комитете Адыгеи по делам ГО и ЧС. По словам вице-премьера республики Вячеслава Сапиева, сброс воды по Чибийскому каналу позволил стабилизировать ситуацию. По данным к вечеру 14 июля, в районе насчитывается 100 затопленных дворов частных домов, в которых проживает 370 человек, из них 56 детей.

Для ликвидации последствий создали группировку из сотрудников МЧС, республиканских и муниципальных ведомств. Они занимаются откачкой воды из дворов и подвалов, задействовано семь единиц техники.

Руководитель Тахтамукайского района Азмет Схаляхо уточнил, что техника распределена по секторам. Глава республики Мурат Кумпилов поручил отправить в поселок Яблоновский спецтехнику из всех муниципалитетов для оперативного устранения последствий ливня.

UPD: По данным на 19:30 в Адыгее подтоплены 270 дворов, вода зашла в 70 домов. Пострадало имущество 838 человек.