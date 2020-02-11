Владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму отпустили из-под ареста
Верховный суд Крыма 11 февраля освободил из-под стражи владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова, который проходит по делу об оказании небезопасных услуг
Зубкова освободили из-под стражи в зале суда и изменили ему меру пресечения на «запрет определенных действий».
С 3 февраля Зубков находился в СИЗО Симферополя, он мог пробыть под арестом два месяца. Арестовали его из-за того, что он не явился на заседание и нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде. При этом его адвокат заявил, что Зубкова не извещали о проведении заседания в тот день. А находился он на совещании в Министерстве экономического развития в Москве. Туда его вызвали, чтобы обсудить на высшем уровне вопросы функционирования парка. В ведомстве сообщили, что после встречи стороны — власти Крыма и руководство «Тайгана» — выразили готовность к конструктивному диалогу.
Защита подала апелляцию на решение райсуда, призвала Верховный суд Крыма избрать бизнесмену меру пресечения, не связанную с арестом. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов передал в суд ходатайство отпустить бизнесмена из-под ареста под его поручительство.
Уголовное дело в отношении Зубкова было заведено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после того, как в июле 2018 года во время экскурсии 46-летнюю посетительницу «Тайгана» укусил за кисть лев, пока она фотографировалась с ним. Владелец парка заявлял, что пострадавшая в момент происшествия была пьяна, что крайне раздражающе действует на хищников.
«Интерфакс» пишет, что в целом, в судах находятся десятки дел по «Тайгану», по двум из них работу парка приостановили.
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Ранее Зубков заявлял, что власти пытаются отобрать у него зоопарк и всячески препятствуют его деятельности. Власти Крыма в свою очередь заявляли, что к деятельности «Тайгана» есть претензии и требовали устранить нарушения, при этом подчеркивали, что не ставят перед собой цель закрыть парк.
После встречи в Минэкономразвития Аксенов и Зубков договорились подготовить «дорожную карту» для восстановления работы зверинца. Зубков решил пока не открывать «Тайган» до устранения нарушений.
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