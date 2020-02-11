Владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму отпустили из-под ареста

Зубкова освободили из-под стражи в зале суда и изменили ему меру пресечения на «запрет определенных действий».

С 3 февраля Зубков находился в СИЗО Симферополя, он мог пробыть под арестом два месяца. Арестовали его из-за того, что он не явился на заседание и нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде. При этом его адвокат заявил, что Зубкова не извещали о проведении заседания в тот день. А находился он на совещании в Министерстве экономического развития в Москве. Туда его вызвали, чтобы обсудить на высшем уровне вопросы функционирования парка. В ведомстве сообщили, что после встречи стороны — власти Крыма и руководство «Тайгана» — выразили готовность к конструктивному диалогу.

Защита подала апелляцию на решение райсуда, призвала Верховный суд Крыма избрать бизнесмену меру пресечения, не связанную с арестом. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов передал в суд ходатайство отпустить бизнесмена из-под ареста под его поручительство.