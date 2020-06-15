На Кубани в водоемах за три дня нашли тела троих человек, в том числе ребенка

В Красноармейском районе с 10 по 12 июня нашли тела троих утонувших человек

Первое тело 60-летнего мужчины нашли днем 10 июня на одной из улиц станицы Ивановской. По предварительной версии, погибший в состоянии алкогольного опьянения упал в канаву, не смог оттуда выбраться и захлебнулся. Другой случай произошел 11 июня в хуторе Крыжановском. По данным газеты «Голос правды», компания подростков пошла купаться на мелководье на правый берег реки Протоки. Дно реки было обрывистым и 12-летний мальчик, который не умел плавать, оказался на глубине. Когда его начало уносить в воду, друзья пытались помочь, однако у них не получилось. О произошедшем дети рассказали родителям и вызвали спасателей.

Тело погибшего удалось найти только 12 июня в 8:40. Старший следователь Славянского межрайонного следственного отдела Андрей Селиванов рассказал изданию, что подобные трагедии происходят каждое лето. Он напомнил, что в границах реки Протоки нет специально оборудованных мест для купания, поэтому плавать там запрещено. Кроме того, 12 июня в районную «Службу спасения» сообщили, что в Ангелинском ерике станицы Старонижестеблиевской нашли всплывшее из воды тело неизвестного мужчины средних лет. По данным экспертов, он находился в воде около недели. Личность погибшего до сих пор не установлена, обращений о пропаже человека в соответствующие органы пока не поступало.