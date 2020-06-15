На Кубани в водоемах за три дня нашли тела троих человек, в том числе ребенка
В Красноармейском районе с 10 по 12 июня нашли тела троих утонувших человек
Первое тело 60-летнего мужчины нашли днем 10 июня на одной из улиц станицы Ивановской. По предварительной версии, погибший в состоянии алкогольного опьянения упал в канаву, не смог оттуда выбраться и захлебнулся.
Другой случай произошел 11 июня в хуторе Крыжановском. По данным газеты «Голос правды», компания подростков пошла купаться на мелководье на правый берег реки Протоки. Дно реки было обрывистым и 12-летний мальчик, который не умел плавать, оказался на глубине. Когда его начало уносить в воду, друзья пытались помочь, однако у них не получилось. О произошедшем дети рассказали родителям и вызвали спасателей.
Тело погибшего удалось найти только 12 июня в 8:40. Старший следователь Славянского межрайонного следственного отдела Андрей Селиванов рассказал изданию, что подобные трагедии происходят каждое лето. Он напомнил, что в границах реки Протоки нет специально оборудованных мест для купания, поэтому плавать там запрещено.
Кроме того, 12 июня в районную «Службу спасения» сообщили, что в Ангелинском ерике станицы Старонижестеблиевской нашли всплывшее из воды тело неизвестного мужчины средних лет. По данным экспертов, он находился в воде около недели. Личность погибшего до сих пор не установлена, обращений о пропаже человека в соответствующие органы пока не поступало.
В тот же день глава района Юрий Васин провел срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В дополнение к принятому 20 мая постановлению администрации «О мерах по снижению гибели людей на воде в период купального сезона 2020 года» чиновники приняли второе в этом году решение о дополнительных мерах по недопущению гибели людей на водных объектах.
Администрациям поселений рекомендовали найти все несанкционированные места купания, установить там предупреждающие знаки, а также организовать ежедневные рейды вдоль водоемов. Нарушителей предложили штрафовать, а информацию о детях передавать в комисиию по делам несовершеннолетних.
Администрация района, «Служба спасения» попросили всех жителей станиц и хуторов сообщать о местах несанкционированного купания по телефону единой дежурно-диспетчерской службы 8 (86165) 3-20-50 или в администрации поселений. Ваш отклик, ваше неравнодушие могут спасти чью-то жизнь.