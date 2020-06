Ребенка унесло течением реки Кубань в Юбилейном микрорайоне Краснодара

View this post on Instagram

В Краснодаре пропал 12-летний мальчик. По предварительным данным, его могло унести течением Кубани ⠀ «Вчера, 18.06.20, после получения аттестатов, пошли жарить шашлыки. Примерно в 17:40, со стороны ЮМР за храмом, на сторону Старобжегукая, три наших товарища решили переплыть реку Кубань, двое выплыли, третий не смог, трое мужчин пытались вытащить его из реки, но у них не вышло. ⠀ Неизвестно, что с ним, прошу помощи, репостом и оглаской, возможно кто-то знает ситуацию, может кто-то видел как он выплывает, или кто-то живёт в этом посёлке и сможет пройти по берегу, посмотреть. ⠀ Спасатели обследуют местность, в т.ч. и на катерах. ⠀ Все кто купается, ребят, будьте аккуратнее, не плывите через реку, оно не стоит того», — рассказал наш подписчик.