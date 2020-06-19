Ребенка унесло течением реки Кубань в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Следственный комитет 19 июня организовал проверку по факту исчезновения ребенка в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Накануне в 20:12 спасателям сообщили, что в Юбилейном микрорайоне трое подростков просили о помощи, находясь в реке Кубань. Очевидцы смогли вытащить из воды двоих детей. По предварительной информации, одного из них унесло течением. Спасатели организовали поисково-спасательные работы.

На месте работали 29 человека и 9 машин, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По факту случившегося в следственном комитете организовали проверку, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.