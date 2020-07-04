Власти Краснодара решили поставить старинный пожарный гидрант в центре города

Краснодарский край

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3 июля глава Краснодара Евгений Первышов предложил сделать пожарный гидрант частью исторического комплекса, который хотят создать в центре города

Накануне глава города Евгений Первышов посетил старейший водозабор Краснодара — «Кировский». Он снабжает питьевой водой центральную часть краевой столицы.

Во время встречи со специалистами на территории заметили старинный пожарный гидрант. Первышов попросил передать его во владение муниципалитету, чтобы власти смогли поместить его в будущем историческом квартале в центре города.

Об идее строительства исторического квартала возле дома купца Лихацкого стало известно в феврале 2020 года. Это случилось после того, как особняк купца, который считается памятником архитектуры, обнаружили в неудовлетворительном состоянии. В мэрии пообещали отреставрировать его, а также создать в пределах здания исторический комплекс. Предполагается, что в нем будет воссоздана «историческая среда Екатеринодара».

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Также 3 июля глава города попросил жителей и организации передавать такие предметы для будущего квартала, добавили в телеграме мэрии.

Евгений Первышов Историческая среда Исторический центр Краснодар

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