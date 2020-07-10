Напомним, в апреле 2017 года «Новая газета» сообщила о массовых пытках гомосексуалов в Чечне и о том, что в республике существует секретная тюрьма для геев. После этого появилась информация об «эвакуации» из Чечни более 40 геев. Парламент республики заявил , что «плевать хотел» на сообщения о пытках геев, а министр информации Чечни назвал распространение информации о пытках «планом по уничтожению государства» и сообщил, что геев в республике нет.

20 мая 2020 года на YouTube вышел трейлер документального фильма «Добро пожаловать в Чечню» о притеснениях геев в Чечне, а 30 июня состоялась его премьера на телеканале HBO в США. В фильме рассказывают о том, как российские активисты Давид Истеев и Ольга Баранова помогают геям и лесбиянкам тайно выехать из кавказской республики. Проект получил приз зрительских симпатий за лучший документальный фильм на Берлинском кинофестивале в 2020 году.

10 июля во время конференции с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым журналисты спросили его, ознакомился ли Кремль с фильмом HBO.

«Если вы считаете, что Кремлю надо все бросить и ознакомиться на HBO с фильмом про геев в России, сообщите нам. Мы считаем, что у нас много других более важных дел», — ответил Песков.