«У нас много других более важных дел». Песков высказался о фильме HBO про притеснения геев в Чечне
10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фильм американского канала HBO о геях в Чечне
Напомним, в апреле 2017 года «Новая газета» сообщила о массовых пытках гомосексуалов в Чечне и о том, что в республике существует секретная тюрьма для геев. После этого появилась информация об «эвакуации» из Чечни более 40 геев. Парламент республики заявил, что «плевать хотел» на сообщения о пытках геев, а министр информации Чечни назвал распространение информации о пытках «планом по уничтожению государства» и сообщил, что геев в республике нет.
20 мая 2020 года на YouTube вышел трейлер документального фильма «Добро пожаловать в Чечню» о притеснениях геев в Чечне, а 30 июня состоялась его премьера на телеканале HBO в США. В фильме рассказывают о том, как российские активисты Давид Истеев и Ольга Баранова помогают геям и лесбиянкам тайно выехать из кавказской республики. Проект получил приз зрительских симпатий за лучший документальный фильм на Берлинском кинофестивале в 2020 году.
10 июля во время конференции с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым журналисты спросили его, ознакомился ли Кремль с фильмом HBO.
«Если вы считаете, что Кремлю надо все бросить и ознакомиться на HBO с фильмом про геев в России, сообщите нам. Мы считаем, что у нас много других более важных дел», — ответил Песков.
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После этого внимание пресс-секретаря обратили на то, что в кино рассматривается проблема нарушения права на жизнь.
«Я бы не преувеличивал значение подобных фильмов», — цитирует его ответ «Медуза».
Отметим, что фильм недоступен для просмотра в России, однако «Медуза» опубликовала четыре его фрагмента.