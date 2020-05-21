Телеканал HBO 20 мая анонсировал премьеру документального фильма «Добро пожаловать в Чечню». В нем расскажут, как ЛГБТ-активисты пытаются спасать геев в республике

Трейлер фильма вышел в YouTube вечером 20 мая. Ролик начинается с кадра, в котором мужчина звонит по телефону девушке. На вопрос «Скажи, насколько критичная ситуация сейчас?» она отвечает «Мой дядя узнал про мою ориентацию недавно. Он в любом случае меня убьет». Затем голос за кадром рассказывает, что из Чечни начали приходить сообщения о «массовых задержаниях геев».

«Практически сразу было принято решение о том, чтобы людей спасать, эвакуировать», — продолжает мужчина за кадром. В этот момент в видео показывают подготовку семьи к выезду из Чечни. ЛГБТ-активисты обсуждают с героями, как лучше им сбежать, после чего последние собирают вещи, садятся в такси, а затем улетают на самолете. «У нас не было такого опыта. Нужно же людей скрывать, нужно искать им визы, какие-то пути тайные вывоза из страны», — делится в кадре активистка.

Также в видео попал эпизод из интервью главы Чечни Рамзана Кадырова американскому журанлисту, в котором он заявляет, что в республике геев нет. Режиссером фильма стал Дэвид Фрэнс, который был номинирован на премию «Оскар», пишет HBO. Также фильм «Добро пожаловать в Чечню» получил приз зрительских симпатий за лучший документальный фильм на Берлинском кинофестивале в 2020 году. Премьера фильма состоится 30 июня в 22:00.