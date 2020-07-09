Власти объяснили, почему ливень в Краснодаре затопил новые улицы

Мэрия Краснодара 9 июля рассказала о ситуации с затоплением новых дорог в городе

«Будут ли подрядчики, выполняющие работу таким недобросовестным образом, привлекаться и переделывать все по гарантии? Или может мы что-то не знаем про новые стандарты? Может в них говорится, что пешеход обязан долгие годы после ремонта ходить по лужам и страдать из-за постоянно мокрых ног. Даже приподнятый пешеходный переход умудрились сделать с лужами», — писали в краснодарских пабликах .

Напомним, накануне дожди обрушились на Краснодар, где из-за подтоплений встали все трамваи и почти все троллейбусы, на дорогах появились сильные пробки. На Черноморском побережье образовались смерчи. Многие жители в соцсетях возмущались подтоплением улиц, которые только недавно отремонтировали.

В пресс-службе мэрии города сегодня объяснили, что 8 июля в Краснодаре выпали почти среднемесячные июльские нормы осадков. Основной причиной подтоплений новых дорог стало большое количество осадков, с которыми ливневки не могут сразу справиться. По словам администрации, через полчаса после дождя в большинстве мест вода ушла.

Сегодня сотрудники технадзора обследовали все объекты этого года, ремонтируемые по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все выявленные замечания передали подрядчику, который должен будет их исправить.

В мэрии также заметили, что некоторые новые дороги еще официально не ввели в эксплуатацию, поэтому в колодцах присутствовал строительный мусор, затруднивший работу ливневок.

«Когда объект вводится в эксплуатацию, обязательно проверяется работа ливневого коллектора. Поэтому после официального ввода проблем с ливневками на новых дорогах не будет», — отметили в пресс-службе администрации города.