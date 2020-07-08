«Справились с сильными осадками». Власти Краснодара отчитались о ликвидации подтоплений
В Краснодаре днем 8 июля прошли ливни, из-за которых оказались затопленными многие улицы города и остановился общественный транспорт
Накануне МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по сильным ливням в регионе. Сегодня дожди обрушились на Краснодар и ряд других городов. На Черноморском побережье образовались смерчи, в Геленджике за 30 минут выпала полумесячная норма осадков.
В Краснодаре из-за ливня встали все трамваи и почти все троллейбусы, на дорогах образовались сильные пробки. Подборку фото и видео непогоды на Кубани можно посмотреть здесь.
От ливней также пострадал Музыкальный микрорайон и улица Московская — местные жители выкладывали в сеть фото и видео затопленных участков дорог, которые пересекали машины.
В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что в городе последствия ливня ликвидируют 20 водооткачивающих машин. Всего поступило 38 заявок на откачку воды из которых 20 уже отработали.
«При этом на улице Московской так и не появилось исчезнувшее ранее "море"», — отчитались власти в своем телеграм-канале.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что работы по откачке воды идут по 10 адресам, по остальным заявкам технику направят позже. Кроме того, по данным МУП «КТТУ», движение трамваев и троллейбусов восстановлено.
«В целом городские сети ливневых коммуникаций справились с сильными осадками, на отдельных участках городская служба проведет дополнительную прочистку», — заключили в пресс-службе городской мэрии.
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