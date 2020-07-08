«Справились с сильными осадками». Власти Краснодара отчитались о ликвидации подтоплений

В Краснодаре днем 8 июля прошли ливни, из-за которых оказались затопленными многие улицы города и остановился общественный транспорт

Накануне МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по сильным ливням в регионе. Сегодня дожди обрушились на Краснодар и ряд других городов. На Черноморском побережье образовались смерчи, в Геленджике за 30 минут выпала полумесячная норма осадков.

В Краснодаре из-за ливня встали все трамваи и почти все троллейбусы, на дорогах образовались сильные пробки. Подборку фото и видео непогоды на Кубани можно посмотреть здесь.