Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова пройдет в Сочи

7 июля стало известно, что поединок между бойцами Александром Емельяненко и Магомедом Исмаловым перенесли из Москвы в Сочи

Турнир по боям без правил ACA 107 должен был пройти в Москве. Однако организаторы 7 июля сообщили о переносе турнира в Сочи.

«Друзья, долгое время мы работали над организацией турнира АСА 107 и сделали все, чтобы провести его в Москве. Но, в связи с эпидемиологической ситуацией, провести турнир со зрителями в столице не представляется возможным», — написали на сайте Absolute Championship Akhmat (ACA).

В АСА добавили, что болельщикам, которые купили билеты на турнир в Москве, на почту выслали инструкцию о том, как вернуть деньги.

«Интерфакс» напомнил, что изначально турнир должен был пройти в апреле в столичной «ВТБ Арене», но из-за коронавируса его перенесли на июль.

Отметим, на счету Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения, один бой был признан несостоявшимся.

Как писали Юга.ру, в мае 2015 года суд признал Александра Емельяненко виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, похищении паспорта и склонении к употреблению наркотиков. Его приговорили к 4,5 годам заключения, однако досрочно выпустили в ноябре 2016 года.

В марте 2019 года Александра Емельяненко оштрафовали и лишили прав на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование после ДТП в Кисловодске. В январе бойца арестовали за пьяный дебош на базе отдыха в Анапе.