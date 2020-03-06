В Сочи леопард Олимпия в драке сломала зубы. Пришлось идти к врачу

Олимпия родилась четыре года назад в сочинском центре и проходила программу подготовки к выпуску в природу. В 2019 году она конфликтовала с животными-соседями и во время одного из конфликтов самка поранила лапу, после чего ее пришлось ампутировать. Тогда же, в борьбе впиваясь в металлические ограждения, Олимпия сломала клыки, которые необходимо было лечить.

Для этого из Москвы приехали главный ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий и главный ветврач клиники «Раденис» Наталья Корнилова. Они провели лечение одного клыка и удалили другой, сообщили 6 марта в пресс-службе Сочинского национального парка.