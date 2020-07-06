Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать после пандемии коронавируса
Аналитики в начале июля выяснили, какую зарплату хотели бы получать жители России после снятия всех ограничений по коронавирусу и улучшении эпидобстановки
Напомним, с 1 апреля в России более чем в 3,5 раза выросло число официально безработных граждан, а 680 тыс. человек попали под сокращение во время пандемии. При этом аналитики выяснили, что к началу пандемии почти половина россиян не имела никаких сбережений.
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Специалисты сервиса по поиску работу опросили 4,9 тыс. совершеннолетних граждан во всех регионах России, чтобы узнать, сколько они хотели бы зарабатывать после окончания пандемии. Результаты опроса 6 июля опубликовал RT.
Выяснилось, что в среднем россиян устроила бы зарплата в 74 тыс. рублей в месяц. Однако женщины были бы довольны менее высоким доходом, чем мужчины. Так, мужчины в среднем хотели бы получать 86 тыс. рублей, а женщины называли сумму в 61 тыс. рублей.
Как отметил телеканала «360», до начала пандемии россияне хотели получать более высокие зарплаты. Так, во время аналогичного опроса в январе мужчины говорили, что хотели бы зарабатывать 103 тыс. рублей в месяц, а женщины — 80 тыс. рублей.
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