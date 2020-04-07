Транспорт, культура и IT. В каких сферах женщины зарабатывают гораздо меньше мужчин
Специалисты Росстата 7 апреля составили рейтинг сфер деятельности с самой большой разницей в зарплатах у мужчин и женщин
Согласно рейтингу Росстата за 2017-2019 годы, самый большой разрыв в зарплатах зафиксирован в области информации и связи. Там мужчин получают на 31,8% больше женщин.
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На втором месте сфера профессиональной, научной и технической деятельности (29%), а на третьем — деятельность в области транспортировки и хранения (25,9%).
Кроме того, существенная разница в зарплатах сохраняется в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений (25,8%), а также в сфере добычи полезных ископаемых (24,1%).
Почти одинаковая зарплата у работников образования: там педагоги-мужчины получают на 4,8% больше, чем женщины.
«В целом, без разбивки по профессиям, совокупный уровень зарплат у мужчин выше. Причин две: первая — количество мужчин на руководящих должностях больше. Вторая — есть сферы, такие как добывающая промышленность, с достаточно высокими уровнями дохода, но в силу физической сложности там в основном работают мужчины», — прокомментировал RT результаты рейтинга замгендиректора сервиса по поиску работу «Работу.ру» Александр Ветерков.
Ранее Юга.ру писали, что Россия заняла 81-е из 153 мест в рейтинге стран по уровню гендерного равенства.