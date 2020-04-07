Транспорт, культура и IT. В каких сферах женщины зарабатывают гораздо меньше мужчин

Специалисты Росстата 7 апреля составили рейтинг сфер деятельности с самой большой разницей в зарплатах у мужчин и женщин

Согласно рейтингу Росстата за 2017-2019 годы, самый большой разрыв в зарплатах зафиксирован в области информации и связи. Там мужчин получают на 31,8% больше женщин.

На втором месте сфера профессиональной, научной и технической деятельности (29%), а на третьем — деятельность в области транспортировки и хранения (25,9%).

Кроме того, существенная разница в зарплатах сохраняется в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений (25,8%), а также в сфере добычи полезных ископаемых (24,1%).