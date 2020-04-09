Эксперты рассказали, кем работают люди, получающие больше 100 тыс. рублей на удаленке
Специалисты 9 апреля перечислили самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
Специалисты сервиса «Работа.ру» изучили вакансии по удаленной работе и выяснили, что в марте в стране количество вакансий по удаленной работе выросло на 71% по сравнению с февралем, сообщило РИА «Новости».
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Чаще всего работодатели ищут на «удаленку» специалистов по продажам, менеджеров по работе с клиентами и телемаркетологов.
Самый высокий доход — до 500 тыс. рублей в месяц — может быть у специалистов по продажам. Именно такую сумму указало в апреле при поиске сотрудникам одно научно-производственное предприятие. Указано, что кандидат на эту должность должен иметь опыт работы с электронными торговыми площадками, разбираться в тендерной документации и уметь вести переговоры.
Компания, занимающаяся комплексным оснащением лабораторий, искала на удаленку менеджера по работе с клиентами и собиралась платить ему до 200 тыс. рублей в месяц. Чтобы претендовать на эту вакансию, человек должен иметь опыт работы в продажах более двух лет и разбираться в лабораторном оборудовании.
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На третьем месте вакансия телемаркетолога. Компания, предоставляющая консультации в области государственных и корпоративных закупок, обещает платить такому специалисту до 130 тыс. рублей в месяц.
Замыкают пятерку самых высокооплачиваемых дистанционных профессий менеджер по подбору массового персонала (зарплата до 100 тыс. рублей в месяц) и психолог (до 80 тыс. рублей), добавил телеканал «360».
Юга.ру писали, что торговая сеть «Пятёрочка» объявила, что готова принять на временную работу с соответствующим обучением всех тех, кто оказался в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса и заинтересован в трудовой занятости.
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