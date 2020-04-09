Эксперты рассказали, кем работают люди, получающие больше 100 тыс. рублей на удаленке

Специалисты сервиса «Работа.ру» изучили вакансии по удаленной работе и выяснили, что в марте в стране количество вакансий по удаленной работе выросло на 71% по сравнению с февралем, сообщило РИА «Новости» .

Чаще всего работодатели ищут на «удаленку» специалистов по продажам, менеджеров по работе с клиентами и телемаркетологов.

Самый высокий доход — до 500 тыс. рублей в месяц — может быть у специалистов по продажам. Именно такую сумму указало в апреле при поиске сотрудникам одно научно-производственное предприятие. Указано, что кандидат на эту должность должен иметь опыт работы с электронными торговыми площадками, разбираться в тендерной документации и уметь вести переговоры.