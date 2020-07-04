В центре Краснодара до 30 августа ограничат движение на одной из улиц

В Краснодаре в начале июля стартуют работы по строительству теплотрассы на Постовой

Ремонт начнется 6 июля. В связи с этим придется закрыть движение по одной из полос от дома № 32 на улице Постовой до Седина.

«За это время специалисты поэтапно, закрытым способом выполнят строительные работы. Заказчиком выступает филиал АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго", подрядная организация — ООО "СПК-Юг"», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства 4 июля.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, добавили в пресс-службе мэрии.