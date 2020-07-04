В центре Краснодара до 30 августа ограничат движение на одной из улиц
В Краснодаре в начале июля стартуют работы по строительству теплотрассы на Постовой
Ремонт начнется 6 июля. В связи с этим придется закрыть движение по одной из полос от дома № 32 на улице Постовой до Седина.
«За это время специалисты поэтапно, закрытым способом выполнят строительные работы. Заказчиком выступает филиал АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго", подрядная организация — ООО "СПК-Юг"», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства 4 июля.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, добавили в пресс-службе мэрии.
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Как писали Юга.ру, ранее ремонтировать сети водоснабжения начали на другом участке Путевой, от Седина, 206 до Коммунаров. Из-за этого одна из полос будет оставаться закрытой до 31 июля. В выходные дни работы будут также вести на перекрестке Путевой и Коммунаров. Для этого проезд ограничат по одной полосе на Коммунаров в сторону Одесской.
В целом в течение июня обновление системы ЖКХ шло сразу в нескольких местах городского центра. 23 июня стало известно, что на улице Казачьей закончили прокладывать канализационную сеть и ремонтировать дождеприемные колодцы. Глава краевого центра Евгений Первышов отмечал, что канализационного коллектора в этом месте не было десятилетями.
Также в конце июня начали ремонтировать теплотрассу на улице Кирова, в районе пересечения с Орджорникидзе. Из-за обновления трубы на участке ограничили движение до 17 июля.