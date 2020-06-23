«Неправильно, что в центре города десятилетиями нет канализационного коллектора». В Краснодаре закончили ремонт на улице Казачьей

Ранее улицу разделили на два участка, работы на них начали вести параллельно. Первый длиной 0,5 км располагается от Садовой до переулка Широкий, второй длиной 0,2 км — от дома № 78 до Карасунской набережной. Комплексный ремонт на Казачьей провели впервые за несколько десятилетий, отметили в городской администрации 23 июня.

На улице проложили канализационную сеть и отремонтировали дождеприемные колодцы. Также там сделали новый асфальт, обновили тротуары и съезды во дворы. Кроме того, вдоль улицы разместили дорожные знаки, а в районе школы №34 сделали искусственные неровности. В мэрии добавили, что жителей Казачьей уже начали подключать к новой канализации.

«Здесь главным было проложить канализацию. Неправильно, что в самом центре города десятилетиями нет канализационного коллектора. Сделали тротуары, привели в порядок зеленые зоны. Именно так и должна выглядеть улица в центральной части», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов 23 июня.

Сейчас на участке ремонтируют проезды, прилегающие к улице, также планируются зеленые зоны.

Как писали Юга.ру, ранее в центре Краснодара стартовал ремонт улицы Буденного.