В центре Краснодара на месяц закроют еще одну улицу

На улице Путевой с 29 июня по 31 июля закрыли одну из полос, чтобы заменить сети водоснабжения, которые пролегают над дорогой от Коммунаров до Седина, 206.

На участке выроют котлованы, которые можно будет объехать по одной из полос, пропустив встречный транспорт. В выходные дни работы будут вести и на перекрестке улиц Путевой и Коммунаров. Для этого проезд также ограничат по одной полосе Коммунаров при движении в сторону Одесской.

На участке, где пройдут работы, выставили дорожные знаки и ограждения. После ремонта там восстановят асфальт и прилегающую территорию, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.