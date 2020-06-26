В центре Краснодара на 10 дней ограничат движение

Краснодарский край

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В Краснодаре в июле начнут ремонтные работы на улице Кирова, из-за чего изменится схема движения транспорта

На Кирова будут менять участок теплотрассы. Работы будут выполнять в районе пересечения с улицей Орджоникидзе. Для этого с 7 июля на участке длиной 70 метров частично ограничат движение транспорта — для проезда в обоих направлениях будет открыта одна полоса.

Во время ремонта старую металлическую трубу заменят на стальную, диаметром 500 мм, добавили в городской администрации.

Закончить ремонт планируют 17 июля.

Как писали Юга.ру, в июне систему ЖКХ обновляли на еще одной улице в центре города — Казачьей. Там впервые проложили канализационную сеть.

Краснодар Ремонт дорог

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