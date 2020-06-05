В Краснодаре планируют сдать долгострой на улице Репина

В Краснодаре после регистрации в Росреестре обманутые дольщики ЖК «Южный» получат ключи от квартир

Четвертый литер ЖК «Южный» на улице Репина, 3 достраивал инвестор за счет субсидий из краевого бюджета. После регистрации в Росреестре выдадут разрешение на ввод дома в эксплуатацию и более 300 дольщиков получат ключи от квартир.

«Это важное, ключевое решение для счастливого финала проблемной истории этого жилого комплекса. Мы оказали необходимую помощь дольщикам по подготовке документов, искового заявления в суд, и сегодня такое решение состоялось», — заявил глава Краснодара Евгений Первышов.

Напомним, в 2012 году компания ООО «Новер» получила разрешение на строительство ЖК, в том числе и 19-ти этажного трехсекционного дома на 384 квартиры. Жилье там купили 333 дольщика, однако здание не достроили. В 2019 годы работы продолжил инвестор, сейчас здание уже достроили, подключили к инженерным сетям и благоустроили прилегающую территорию, сообщли и в пресс-службе мэрии города.