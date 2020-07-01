На Кубани тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 4,1%

Напомним, в 2020 году в России собирались увеличить плату за коммунальные услуги в среднем на 4%. Тарифы планировали повысить один раз — 1 июля.

Индексация тарифов ЖКХ предусмотрена распоряжением правительства. В среднем по стране она составит около 4%, однако для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс.