На Кубани тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 4,1%
В России 1 июля повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Напомним, в 2020 году в России собирались увеличить плату за коммунальные услуги в среднем на 4%. Тарифы планировали повысить один раз — 1 июля.
Индексация тарифов ЖКХ предусмотрена распоряжением правительства. В среднем по стране она составит около 4%, однако для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс.
Так, например, в Ставропольском крае тарифы с 1 июля увеличатся на 3,6%, в Дагестане — на 5,2%, в Кабардино-Балкарии — на 5,4%, в Чечне — на 6,5%. А в Краснодарском крае тарифы вырастут на 4,1%, уточнил RT.
РИА «Новости» напомнило, что высказывались мнения о том, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, индексацию тарифов следует перенести на следующий год.
«Мы прикинули: только по воде и теплу, если не будет индексации тарифов, выпадающие доходы составят около 300 млрд рублей. Это только по воде и теплу, я не говорю ни про энергетику, ни про газ, ни про вывоз мусора. Это большие цифры, и я думаю, наша отрасль этого не выдержит», — заявил замглавы Минстроя России Максим Егоров.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин также назвал заморозку тарифов неоправданной, так как это бы поставило под угрозу подготовку предприятий ЖКХ к отопительному сезону.
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