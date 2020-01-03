Тарифы ЖКХ в 2020 году увеличат только один раз
Рост тарифов на коммунальные услуги планируется только летом 2020 года
Тарифы на услуги ЖКХ в 2020 году будут увеличены лишь единожды.
Повышение запланировано на 1 июля 2020 года. Это известно из распоряжения Правительства РФ от октября 2019 года. Средний рост тарифов на коммунальные услуги составит от 2,4 до 6,5 процентов, в зависимости от конкретного региона.
Ожидается, что наибольший рост будет наблюдаться в республиках Северного Кавказа. Например, в Чечне рост может составить до 6,5%, а в Кабардино-Балкарии и Дагестане — до 5,4 и 5,2%. Отметка в 5% также будет преодолена в Ингушетии, Бурятии, Омской области, Якутии и Москве.
В Краснодарском крае, согласно документу, рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года составит 4,1%. Рост цен на отдельные виды услуг может быть выше обозначенного в распоряжении, но средняя цифра превышать указанную не должна.
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