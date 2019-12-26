Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ в 2020 году
В 2020 году плата за коммунальные услуги увеличится в среднем на 4%. Об этом сообщила ФАС
Плата за коммунальные услуги увеличится с 1 июля 2020, сообщили 26 декабря «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
После этого тарифы будут индексироваться один раз в год. Как рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, со следующего года подорожает плата за газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора (обращение с ТКО).
Рост цен вызван инфляцией, тарифы в регионах могут отличаться, но суммарно они не должны превышать предельные индексы, которые устанавливает каждый субъект России самостоятельно, объяснил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Павел Склянчук.
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