Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

В 2020 году плата за коммунальные услуги увеличится в среднем на 4%. Об этом сообщила ФАС

Плата за коммунальные услуги увеличится с 1 июля 2020, сообщили 26 декабря «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

После этого тарифы будут индексироваться один раз в год. Как рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, со следующего года подорожает плата за газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора (обращение с ТКО).

Рост цен вызван инфляцией, тарифы в регионах могут отличаться, но суммарно они не должны превышать предельные индексы, которые устанавливает каждый субъект России самостоятельно, объяснил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Павел Склянчук.