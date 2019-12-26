Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

Краснодарский край, Вся Россия

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В 2020 году плата за коммунальные услуги увеличится в среднем на 4%. Об этом сообщила ФАС

Плата за коммунальные услуги увеличится с 1 июля 2020, сообщили 26 декабря «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

После этого тарифы будут индексироваться один раз в год. Как рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, со следующего года подорожает плата за газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора (обращение с ТКО).

Рост цен вызван инфляцией, тарифы в регионах могут отличаться, но суммарно они не должны превышать предельные индексы, которые устанавливает каждый субъект России самостоятельно, объяснил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Павел Склянчук.

Как писали Юга.ру, в 2019 году Минэкономразвития дважды повышал тарифы ЖКХ. ФАС выступала против этого.

ЖКХ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ФАС

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