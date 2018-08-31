ФАС выступила против повышения тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году

Федеральная антимонопольная служба 30 августа выступила против инициативы Минэкономразвития о двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году

В большей части страны тарифы необоснованно высокие, рассказал ТАСС глава службы Игорь Артемьев. По его словам, ФАС согласна на индексацию тарифов на 1,7% только в тех регионах, где сейчас они ниже «эталона».

В ведомстве предлагают либо снизить тарифы в регионах с завышенными ценами на ЖКХ, либо «перевести их в обязательные инвестистиции». Доход будут направлять на ремонт и модернизацию, пояснил Артемьев.

Он также отметил, что ФАС в ближайшее время отправит письмо со своей позицией в заинтересованные ведомства.

Как сообщали Юга.ру, 24 июля Государственная дума РФ приняла закон о повышении НДС с 18% до 20%. Через несколько дней большинство крупных российских компаний заявили о планах повысить цены в 2019 году из-за повышения налога на добавленную стоимость.