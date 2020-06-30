В Адыгее собираются досрочно завершить плановый ремонт дорог и приступить к новым проектам

Адыгея

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В Адыгее к 1 августа планируют завершить запланированный на 2020 год ремонт дорог

После этого в республике собираются досрочно начать подготовку к освоению очередного транша по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом 29 июня сообщили в министерстве строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Адыгеи.

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По информации руководителя управления автодорог «Адыгеяавтодор» Алексея Корешкина, сейчас работы по нацпроекту выполнены на 74%. Из 32 участков региональных дорог, запланированных на 2020 год, осталось отремонтировать три объекта: по одному — в Красногвардейском, Майкопском и Гиагинском районах. Также завершается ремонт в Майкопской и Яблоновской городских агломерациях.

Несмотря на пандемию, в республике в начале мая возобновили ремонт дорог и благоустройство дворов, которые планируют закончить к 1 августа.

«Сейчас важно наращивать темпы работы, оперативно завершать проекты этого года и без простоя переходить к проектам 2021 года для привлечения в экономику региона дополнительных средств», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В связи с поручением руководителя региона перед специалистами Майкопской и Яблоновской агломераций, управлением «Адыгеяавтодор» поставлена задача начать подготовку проектных документов по дорожным объектам для контрактации к сентябрю 2020 года.

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Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не повлияла на планы по строительству крупных дорожных объектов в Адыгее. В этом году в республике хотят отремонтировать и реконструировать 41 дорожный объект общей протяженностью 47 км. В следующем году по этой же программе намечено охватить 47 объектов длиной 65,1 км.

Дороги Мурат Кумпилов Ремонт дорог

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