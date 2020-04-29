Благоустройство дворовых и общественных территорий в Адыгее собираются завершить до 1 августа

Несмотря на пандемию, в Адыгее планируют в ближайшее время возобновить ремонт дорог и благоустройство дворов

Поставлена задача завершить эти работы к 1 августа, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

В минстрое республики уточнили, что сейчас в муниципалитетах завершаются конкурсные процедуры. Вместе с тем в Майкопе, Красногвардейском районе и Яблоновском городском поселении уже началось благоустройство территорий. Всего в 2020 году в республике планируется благоустроить 14 общественных и 35 дворовых территорий.

Ранее Юга.ру писали, что пандемия коронавируса не повлияла на планы по строительству крупных дорожных объектов в Адыгее, их планируют реализовать в полном объеме. В этом году в республике планируется отремонтировать и реконструировать 41 дорожный объект общей протяженностью 47 км. В следующем году по этой же программе намечено охватить 47 объектов протяженностью 65,1 км.

«Несмотря на складывающуюся ситуацию с коронавирусом, необходимо максимально качественно и в срок выполнить все ремонтные работы по дорожным объектам и благоустройству территорий. Никто не снимал с нас ответственности по данному направлению работы», — подчеркнул Мурат Кумпилов.