В Адыгее не собираются урезать финансирование проектов по строительству дорог на фоне пандемии
В Адыгее пандемия коронавируса не повлияла на планы по строительству крупных дорожных объектов, их планируют реализовать в полном объеме
Об этом сообщили порталу Юга.ру в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Строительные работы традиционно приходятся на лето и осень, поэтому ограничительные меры из-за коронавируса не влияют на реализацию проектов и сроки их реализации.
«В первой половине года обычно ведутся конкурсные процедуры. К примеру, до конца апреля будет определен подрядчик для продолжения строительства кольцевой дороги Гузерипль — Лагонаки на текущий год», — сообщили в минстрое Адыгеи.
В ведомстве заверили, что финансирование не будет урезано. На строительство дороги в 2020 году планируют направить около 445 млн рублей.
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Напомним, проект реализуют с 2018 года, тогда в труднодоступной горной местности на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря положили 2 км дороги. В 2019 году построили 4,5 км трассы, на это потратили 555 млн рублей. Общая протяженность дороги — 17,08 км, из них 9,8 км — первый пусковой комплекс, завершить который планируют в 2021 году, добавили порталу Юга.ру в минстрое Адыгеи.
Кроме того, в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» предусмотрено 475,8 млн рублей на ремонт и реконструкцию 41 объекта дорог регионального и местного значения общей протяженностью 47 км.
На сегодняшний день уже завершены строительно-монтажные работы на десяти объектах, завершить работы по остальным объектам планируется в августе 2020 года.
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