В Адыгее не собираются урезать финансирование проектов по строительству дорог на фоне пандемии

В Адыгее пандемия коронавируса не повлияла на планы по строительству крупных дорожных объектов, их планируют реализовать в полном объеме

Об этом сообщили порталу Юга.ру в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Строительные работы традиционно приходятся на лето и осень, поэтому ограничительные меры из-за коронавируса не влияют на реализацию проектов и сроки их реализации.

«В первой половине года обычно ведутся конкурсные процедуры. К примеру, до конца апреля будет определен подрядчик для продолжения строительства кольцевой дороги Гузерипль — Лагонаки на текущий год», — сообщили в минстрое Адыгеи.

В ведомстве заверили, что финансирование не будет урезано. На строительство дороги в 2020 году планируют направить около 445 млн рублей.