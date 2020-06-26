Дорожники пообещали в конце лета закончить строительство дороги и развязки у въезда в Майкоп со стороны Армавира

Адыгея, Краснодарский край

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26 июня стало известно, что реконструкцию участка федеральной автодороги Р217 «Кавказ» на подъезде к Майкопу со стороны Армавира закончат к августу

Как сообщали Юга.ру, реконструкция федеральной дороги на участке 92-102-го км началась в 2018 году. Проект стоимостью 5,7 млрд рублей предусматривает две очереди.

В конце прошлого года был сдан первый пусковой комплекс — 10 км у въезда в Майкоп со стороны Армавира. Там организовали движение по четырем полосам и построили три транспортные развязки — повороты на станицу Кужорскую, на хутор Пролетарский и на хутор 17 лет Октября с разворотом на аул Мафэхабль.

Начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков во время встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым 26 июня сообщил, что реализация масштабного проекта завершится к августу.

Вторая очередь предусматривает благоустройство въезда со стороны Армавира, где будет расширена и реконструирована дорога у Кужорского переезда, изменена придорожная полоса, а над самим переездом возведут транспортную развязку в виде эстакады с разветвлениями, соединительный съезд между улицами Железнодорожной и Маяковского с устройством двух светофоров.

«На завершение проекта предусмотрено более 890 млн рублей. В течение месяца объект планируется достроить и сдать в эксплуатацию», — отметил Жуков.

Отметим, всего в 2020 году Адыгея получили порядка 2,1 млрд рублей, из которых 1,1 млрд потратят на капремонт, ремонт, освещение и содержание автомобильных дорог.

Также на встрече Мурат Кумпилов и Андрей Жуков обсудили содержание федеральных дорог, ведущих к объектам туристической отрасли по направлению к поселку Гузерипль и плато Лагонаки.

Армавир Дороги Майкоп Мурат Кумпилов Ремонт дорог Строительство

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