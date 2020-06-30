Еще 60 человек заразились COVID-19 на Кубани, умерли 2 пациента
В Краснодарском крае к 30 июня нашли коронавирус у 5 тыс. 982 человек
В России за последние сутки выявили 6 тыс. 693 новых случая заражения. По данным федерального оперштаба, выздоровели 9 тыс. 220 человек, скончались 154 больных.
На юге России и Северном Кавказе с 29 по 30 июня подтвердили коронавирус у 532 человек: 94 в Ростовской области, 78 на Ставрополье, 72 в Карачаево-Черкесии, 65 в Дагестане, 60 в Краснодарском крае, 52 в Кабардино-Балкарии, 51 в Адыгее, 27 в Ингушетии, 22 в Северной Осетии, 6 в Севастополе, 5 в Чечне.
Читайте также:
Всего в России к 30 июня зарегистрировали 647 тыс. 849 случаев инфицирования, пишет RT. Выздоровели 412 тыс. 650 человек, было 9 тыс. 320 летальных исходов.
На Кубани за последние сутки COVID-19 обнаружили у 60 человек. За сутки выздоровели 67 человек,умерли два пациента.
Согласно данным краевого оперштаба, распределение новых случаев выглядит так:
- 18 в Краснодаре;
- 8 в Сочи;
- 4 в Апшеронском районе;
- по 3 в Белореченском, Выселковском, Кавказском, Темрюкском и Тихорецком районах;
- по 2 в Динском и Гулькевичском районах;
- по 1 в Новороссийске и Армавире, а также Крымском, Кореновском, Северском, Усть-Лабинском, Новопокровском, Красноармейском, Новокубанском, Ейском и Лабинском районах.
В числе заболевших пятеро детей в Краснодаре, Сочи и Кореновском районе, самому старшему инфицированному человеку 81 год.
Читайте также:
За все время наблюдения в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 5 тыс. 982 жителей. Выздоровели 4 тыс. 705 человек, было 76 смертельных случаев.
В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 12 человек, на ЭКМО — трое, добавили в краевом минздраве.
Лечение в больницах с подозрением на заражение продолжается у 2 тыс. 37 человек, среди них 158 детей. Под наблюдением медиков дома находятся 4 тыс. 26 человек. В обсерваторах региона остаются 192 приезжих.
Читайте также
Статьи Партнерский«Детские книги останутся бумажными дольше всего»
Ольга Ярикова о «Сказках горного Черноморья»