Еще 60 человек заразились COVID-19 на Кубани, умерли 2 пациента

В Краснодарском крае к 30 июня нашли коронавирус у 5 тыс. 982 человек

В России за последние сутки выявили 6 тыс. 693 новых случая заражения . По данным федерального оперштаба, выздоровели 9 тыс. 220 человек, скончались 154 больных. На юге России и Северном Кавказе с 29 по 30 июня подтвердили коронавирус у 532 человек: 94 в Ростовской области, 78 на Ставрополье, 72 в Карачаево-Черкесии, 65 в Дагестане, 60 в Краснодарском крае, 52 в Кабардино-Балкарии, 51 в Адыгее, 27 в Ингушетии, 22 в Северной Осетии, 6 в Севастополе, 5 в Чечне.

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Всего в России к 30 июня зарегистрировали 647 тыс. 849 случаев инфицирования , пишет RT. Выздоровели 412 тыс. 650 человек, было 9 тыс. 320 летальных исходов. На Кубани за последние сутки COVID-19 обнаружили у 60 человек . За сутки выздоровели 67 человек,умерли два пациента. Согласно данным краевого оперштаба, распределение новых случаев выглядит так: 18 в Краснодаре;

8 в Сочи;

4 в Апшеронском районе;

по 3 в Белореченском, Выселковском, Кавказском, Темрюкском и Тихорецком районах;

по 2 в Динском и Гулькевичском районах;

по 1 в Новороссийске и Армавире, а также Крымском, Кореновском, Северском, Усть-Лабинском, Новопокровском, Красноармейском, Новокубанском, Ейском и Лабинском районах. В числе заболевших пятеро детей в Краснодаре, Сочи и Кореновском районе, самому старшему инфицированному человеку 81 год.