В Майкопе скончались два пожилых жителя Адыгеи с коронавирусом

В Майкопе 29 июня умерли еще два пациента с диагностированным коронавирусом

За минувшие выходные в Адыгее от коронавируса умерли два пациента, сообщил оперштаб республики 29 июня. Всего на сегодняшний день в регионе число скончавшихся от COVID-19 увеличилось до 14 человек. Напомним, первой жертвой COVID-19 в регионе стал врач одного из медучреждений, он скончался 14 апреля. А 30 апреля умерла медсестра процедурного кабинета городской поликлиники. В мае в Адыгее зарегистрировали девять летальных исходов от COVID-19. 4 июня в инфекционном госпитале скончалась десятая пациентка — 82-летняя жительница Теучежского района, а 9 июня оперштаб сообщил о смерти в Майкопе еще двух пенсионеров.