В Майкопе скончались два пожилых жителя Адыгеи с коронавирусом
В Майкопе 29 июня умерли еще два пациента с диагностированным коронавирусом
За минувшие выходные в Адыгее от коронавируса умерли два пациента, сообщил оперштаб республики 29 июня. Всего на сегодняшний день в регионе число скончавшихся от COVID-19 увеличилось до 14 человек.
Напомним, первой жертвой COVID-19 в регионе стал врач одного из медучреждений, он скончался 14 апреля. А 30 апреля умерла медсестра процедурного кабинета городской поликлиники. В мае в Адыгее зарегистрировали девять летальных исходов от COVID-19. 4 июня в инфекционном госпитале скончалась десятая пациентка — 82-летняя жительница Теучежского района, а 9 июня оперштаб сообщил о смерти в Майкопе еще двух пенсионеров.
29 июня лабораторные исследования подтвердили, что причинами смертей в двух новых случаях также стал COVID-19.
«Один человек находился на лечении с 7 мая, другой поступил в очень тяжелом состоянии 17 июня. Спасти их не удалось», — сообщил министр здравоохранения региона Рустем Меретуков.
По данным оперативного штаба республики, врачи не смогли спасти 53-летнюю жительницу Красногвардейского района и 81-летнего майкопчанина. Окончательную причину смерти установят после дополнительных исследований.
В оперштабе Адыгеи сообщили, что 29 июня в республике зарегистрировали 51 новый случай заражения коронавирусом. На амбулаторном лечении находятся 311 человек, в двух развернутых госпиталях — 271 больной, в реанимационных отделениях — шесть человек, к аппарату ИВЛ сейчас никто не подключен. На данный момент существенно возросло число заболевших в Майкопе, Тахтамукайском и Майкопском районах.
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