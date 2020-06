В парке «Краснодар» напомнили, что нельзя купаться в водоемах

View this post on Instagram

Друзья, я очень рад, что вам нравится приходить ко мне в гости ������ ⠀ Но есть важный нюанс, который меня печалит ⠀ Мои водоёмы не предназначены для купания!❌ ⠀ Я понимаю ваше желание освежиться в летний зной. Однако, прошу вас воздержаться от использования для этих целей водных объектов на моей территории. ⠀ Выпейте освещающий напиток, слопайте мороженое, примите бодрящий душ дома������ ⠀ Но не надо портить вид декоративных фонтанов и других водоёмов. Кроме того, это очень не гигиенично☝️ ⠀ Надеюсь на ваше понимание и осознанность ������������ ⠀ @officialparkkrasnodar ������������������ ⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого