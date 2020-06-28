В парке «Краснодар» напомнили, что нельзя купаться в водоемах
Парк «Краснодар» 27 июня в своих соцсетях попросил жителей и гостей города не купаться в фонтанах
Напомним, с 6 июня на Кубани разрешили открыться паркам, скверам и набережным, а также летним кафе. После снятия карантина в парке «Краснодар» появились новые запреты: гостям запретили использовать средства передвижения с электрическим двигателем, все виды самокатов, а на велосипедах разрешили ездить до 9:00.
Накануне пресс-служба парка в своих соцсетях напомнила о запрете купания в водоемах. Гостей попросили не портить вид фонтанов, а также сообщили, что это не гигиенично.
«Я понимаю ваше желание освежиться в летний зной. Однако, прошу вас воздержаться от использования для этих целей водных объектов на моей территории. Выпейте освещающий напиток, слопайте мороженое, примите бодрящий душ дома», — написали в инстаграме парка.
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Друзья, я очень рад, что вам нравится приходить ко мне в гости ������ ⠀ Но есть важный нюанс, который меня печалит ⠀ Мои водоёмы не предназначены для купания!❌ ⠀ Я понимаю ваше желание освежиться в летний зной. Однако, прошу вас воздержаться от использования для этих целей водных объектов на моей территории. ⠀ Выпейте освещающий напиток, слопайте мороженое, примите бодрящий душ дома������ ⠀ Но не надо портить вид декоративных фонтанов и других водоёмов. Кроме того, это очень не гигиенично☝️ ⠀ Надеюсь на ваше понимание и осознанность ������������ ⠀ @officialparkkrasnodar ������������������ ⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого
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