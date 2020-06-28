В парке «Краснодар» напомнили, что нельзя купаться в водоемах

Парк «Краснодар» 27 июня в своих соцсетях попросил жителей и гостей города не купаться в фонтанах

Напомним, с 6 июня на Кубани разрешили открыться паркам, скверам и набережным, а также летним кафе. После снятия карантина в парке «Краснодар» появились новые запреты: гостям запретили использовать средства передвижения с электрическим двигателем, все виды самокатов, а на велосипедах разрешили ездить до 9:00.

Накануне пресс-служба парка в своих соцсетях напомнила о запрете купания в водоемах. Гостей попросили не портить вид фонтанов, а также сообщили, что это не гигиенично.

«Я понимаю ваше желание освежиться в летний зной. Однако, прошу вас воздержаться от использования для этих целей водных объектов на моей территории. Выпейте освещающий напиток, слопайте мороженое, примите бодрящий душ дома», — написали в инстаграме парка.