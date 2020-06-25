За убийство почтальона из-за денег на Кубани осудили семейную пару
Суд вынес приговор мужу и жене, которые убили почтальона год назад в Выселковском районе
Напомним, 4 января 2019-го в Выселковском районе пропала 37-летняя почтальон Евгения Жогина. Женщина получила более 96 тыс. рублей, чтобы разнести их адресатам вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг. Однако она успела опустить квитанции в ящики только двух домов, после этого ее никто не видел.
В марте тело женщины нашли в лесополосе. Тогда следком Кубани рассказывал, что почтальон пришла к дому местных жителей, чтобы выдать им пенсию по потере кормильца. Там 29-летняя девушка пригласила ее внутрь, а затем ударила молотком по голове. В это время 30-летний мужчина накинул на шею почтальна шнур и задушил потерпевшую вместе с женой.
После этого тело погибшей на машине вывезли в лес недалеко от дома и скинули в реку, присыпав камышами.
Сегодня Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело против супругов по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью), п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем). В пресс-службе суда уточнили, что муж и жена договорились об убийстве почтальона в коридоре, пока она в комнате готовила для них пособие.
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Адвокаты подсудимых настаивали на том, что убийство совершила женщина самостоятельно, ее муж вину не признал. Супругов признали виновными и приговорили к 16 годам лишения свободы каждого. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого, женщина — общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей и ограничением свободы на 1,5 года.
Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда в размере 1 млн рублей с каждого.
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