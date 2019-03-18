Пропавшую на Кубани женщину-почтальона нашли мертвой

В Выселковском районе нашли тело женщины-почтальона, которая в январе пропала без вести с крупной суммой денег

Как сообщали Юга.ру, 4 января 37-летняя Евгения Жогина получила более 96 тыс. рублей, которые она должна была разнести адресатам вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг. Однако женщина успела опустить квитанции в ящики только двух домов, после этого ее никто не видел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Вечером 16 марта поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей странице в соцсетях сообщил, что женщину нашли погибшей.

Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю 18 марта рассказала подросности случившегося. Около 14:00 почтальон пришла к дому на улице Пролетарской, в котором жили двое супругов, чтобы выдать пенсию по потере кормильца. Шел дождь, и 29-летняя хозяйка дома пригласила женщину в дом. Там 30-летний мужчина предложил жене убить почтальона, чтобы забрать деньги.

Когда женщина прошла в комнату, девушка ударила ее молотком по голове. В это время ее муж накинул на шею почтальона шнур, которым они с женой начали по очереди душить потерпевшую.

По предварительным данным, почтальон умерла от асфиксии. После убийства злоумышленники положили тело погибшей в машину, вывезли недалеко от дома и спрятали в лесополосе, присыпав ветками и землей.

Супругам предъявили обвинение по п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). Их заключили под стражу.