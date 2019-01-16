В Выселковском районе пропала почтальон

Краснодарский край

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения почтальона Евгении Жогиной

В правоохранительные органы 4 января обратились родственники 37-летней женщины. Она работала почтальоном в отделении почтовой связи станицы Бузиновской. Днем 4 января она получила более 96 тыс. рублей, которые должна была разнести адресатам вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг. Она опустила квитанции в ящики только двух домов на улице Пролетарской и пропала.

По факту исчезновения Евгении Жогиной СК возбудил дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Выселковский район Пропавшие без вести
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