В Выселковском районе пропала почтальон

Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения почтальона Евгении Жогиной

В правоохранительные органы 4 января обратились родственники 37-летней женщины. Она работала почтальоном в отделении почтовой связи станицы Бузиновской. Днем 4 января она получила более 96 тыс. рублей, которые должна была разнести адресатам вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг. Она опустила квитанции в ящики только двух домов на улице Пролетарской и пропала.

По факту исчезновения Евгении Жогиной СК возбудил дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.