За сутки на Кубани выявили еще 59 человек с коронавирусом, среди них пять детей
В Краснодарском крае к 25 июня зафиксировали 5 тыс. 683 человека с COVID-19
В России за последние сутки выявили 7 тыс. 113 новых случаев заражения. По данным федерального оперштаба, выздоровели 6 тыс. 342 человека, скончались 92 пациента. Больше всего зафиксировали людей с коронавирусом в Москве (885), Московской области (467) и Ханты-Мансийском автономном округе (319).
Всего в стране к 25 июня зарегистрировали 613 тыс. 994 случая инфицирования, пишет RT. Выздоровели 375 тыс. 164 человека с COVID-19, было 8 тыс. 605 летальных исходов.
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В Краснодарском крае число зараженных увеличилось на 59 человек. За сутки выздоровели 29 человек, умер один пациент.
Согласно данным краевого оперштаба, распределение новых случаев выглядит так:
- 13 в Краснодаре, в том числе двухлетний ребенок;
- 7 в Сочи;
- 6 в Армавире;
- по 5 в Гулькевичском и Белореченском районах, в последнем заразился семилетний ребенок;
- 4 в Новороссийске, в том числе дети 5 и 11 лет;
- 3 в Новокубанском районе;
- по 2 в Геленджике, Крымском и Кущевском районах, в последнем среди заболевших 15-летний подросток;
- по 1 заболевшему в Анапе, Апшеронском, Усть-Лабинском, Тихорецком, Новопокровском, Павловском, Кавказском, Курганинском, Тбилисском, Выселковском районах.
За все время наблюдения в крае зафиксировали 5 тыс. 683 человека с COVID-19. Выздоровели 4 тыс. 403 жителя, скончались 70 пациентов.
«В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 19 пациентов, еще двое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации», — сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Лечение в больницах продолжают 2 тыс. 140 человек с коронавирусом, из них 171 ребенок. Под медицинским наблюдением по месту жительства находятся 6 тыс. 746 человек, среди них 624 несовершеннолетних. В обсерваторах размещены 320 человек.
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