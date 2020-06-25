За сутки на Кубани выявили еще 59 человек с коронавирусом, среди них пять детей

В Краснодарском крае к 25 июня зафиксировали 5 тыс. 683 человека с COVID-19

В России за последние сутки выявили 7 тыс. 113 новых случаев заражения . По данным федерального оперштаба, выздоровели 6 тыс. 342 человека, скончались 92 пациента. Больше всего зафиксировали людей с коронавирусом в Москве (885), Московской области (467) и Ханты-Мансийском автономном округе (319).