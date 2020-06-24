В Новороссийске прошел парад в честь 75-летия Победы. Как это было

Краснодарский край

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В Новороссийске 24 июня прошел парад в честь Победы в Великой Отечественной войне

Напомним, президент России Владимир Путин перенес празднование Дня Победы с 9 мая на лето из-за распространения коронавируса. Позже Путин назначил дату проведения парадов на 24 июня и объявил этот день нерабочим в стране.

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В Краснодарском крае праздничные мероприятия решили провести только в одном городе — в Новороссийске. При этом власти заявили, что парад пройдет без зрителей, на него пустят только ветеранов.

Торжественная часть парада началась 24 июня в акватории Цемесской бухты. Там выстроились корабли Новороссийской военно-морской базы. Одновременно с поднятием Андреевского флага на всех кораблях подняли праздничные флаги.

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После чего по улице Советов строем прошли около 1,5 тыс. военнослужащих Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа и других представителей силовых структур.

Также по улице проехала колонна из более чем 50 единиц военной техники, в том числе противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», боевые машины десанта БМД-2 и другая техника.

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Завершилось шествие пролетом авиации Южного военного округа, рассказали в пресс-службе краевой администрации. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Кубань 24».

Также в Новороссийске на территории мемориального комплекса «Малая земля» прошла акция «Голуби мира» — волонтеры выпустили в небо полсотни белых голубей.

Напомним, запуск праздничного салюта запланирован в 23:00.

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Полсотни белых голубей выпустили в небо Новороссийска В городе-герое Новороссийске 24 июня состоялась акция «Голуби мира» в честь Года памяти и славы. На территории мемориального комплекса «Малая земля» волонтеры выпустили в небо полсотни белых голубей. Стая птиц взмыла над Цемесской бухтой, став олицетворением призыва ко всем людям земли жить в мире, дружбе и взаимопонимании. Акция «Голуби мира» призвана выразить благодарность всем воинам, отстоявшим нашу великую Родину в трудные годы войны, а также показать всем поколениям, что мир на земле – это самое важное и хрупкое, что следует беречь и защищать. . #gorod_novoross #Новороссийск #нврск #novoross #novoross_today #nvrskphoto #lovenvrsk #allnvrsk #новоросс #novoros #новорос #love_nvrsk #весь_новороссийск #luxury_nvrsk #nvrsk_life #nvrsk_photo

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