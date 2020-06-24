В Новороссийске прошел парад в честь 75-летия Победы. Как это было

В Новороссийске 24 июня прошел парад в честь Победы в Великой Отечественной войне

Напомним, президент России Владимир Путин перенес празднование Дня Победы с 9 мая на лето из-за распространения коронавируса. Позже Путин назначил дату проведения парадов на 24 июня и объявил этот день нерабочим в стране.

В Краснодарском крае праздничные мероприятия решили провести только в одном городе — в Новороссийске. При этом власти заявили, что парад пройдет без зрителей, на него пустят только ветеранов.

Торжественная часть парада началась 24 июня в акватории Цемесской бухты. Там выстроились корабли Новороссийской военно-морской базы. Одновременно с поднятием Андреевского флага на всех кораблях подняли праздничные флаги.

После чего по улице Советов строем прошли около 1,5 тыс. военнослужащих Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа и других представителей силовых структур.

Также по улице проехала колонна из более чем 50 единиц военной техники, в том числе противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», боевые машины десанта БМД-2 и другая техника.

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Завершилось шествие пролетом авиации Южного военного округа, рассказали в пресс-службе краевой администрации. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Кубань 24».

Также в Новороссийске на территории мемориального комплекса «Малая земля» прошла акция «Голуби мира» — волонтеры выпустили в небо полсотни белых голубей.