В Новороссийске на парад Победы пустят только ветеранов

Как писали Юга.ру, проведение Дня Победы перенесли на 24 июня из-за коронавируса. Тем не менее 9 мая в ряде городов прошли торжественные мероприятия, в которых не требовалось личное участие зрителей. Например, в Новороссийске, Ейске и Краснодаре провели авиапарад, также в краевой столице возложили цветы.

23 июня администрация Новороссийска опубликовала программу мероприятий. В 10:00 в городе начнется парад. Войска местного военного гарнизона и техника пройдут по улице Советов. Однако зрителями в этом году будут только ветераны. Власти Краснодара также дополнительно предупреждали, что горожанам следует опасаться мошенников и что билеты на это мероприятие в Новороссийске не продаются.

В начале июня стало известно, что на Кубани военный парад 24 июня пройдет только в одном городе — Новороссийске.

В 12:00 жители Новороссийска смогут посмотреть трансляцию парада на канале «Кубань 24».

Также в 12:00 на Малой Земле пройдет мероприятие «Голуби мира». В это же время начнется еще одна акция — «Звон Победы». Организаторы предлагают всем автомобилистами, а также водителям общественного транспорта одновременно включить гудки.

С 18:00 до 20:00 во дворах проведут мини-концерты, а в 21:00 жители смогут понаблюдать за мероприятием «Лучи Победы». Для этой цели прожекторы установили на Малой Земле и около Дворца цементников.