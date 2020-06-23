24 июня в городах России пройдут парады Победы. А что будет в Краснодаре?

В администрации Краснодара рассказали о плане мероприятий в День Победы, который пройдет 24 июня

Напомним, ранее президент России Владимир Путин перенес празднование Дня Победы с 9 мая на лето в связи с коронавирусом. Позже глава страны назначил дату — 24 июня. 8 июня стало известно, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в Новороссийске.

22 июня ряд СМИ и телеграм-каналов, включая «Раньше всех, ну почти», сообщили, что в Краснодаре парад в честь Победы отменили. Позже в этот же день мэрия краевого центра прокомментировала информацию и уточнила, что она не соответствует действительности.

«Дело в том, что по решению Минобороны РФ в 2020 году парады и праздничные салюты 24 июня пройдут только в городах-героях. В Краснодарском крае это Новороссийск», — сообщили в пресс-службе.