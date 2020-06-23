24 июня в городах России пройдут парады Победы. А что будет в Краснодаре?
В администрации Краснодара рассказали о плане мероприятий в День Победы, который пройдет 24 июня
Напомним, ранее президент России Владимир Путин перенес празднование Дня Победы с 9 мая на лето в связи с коронавирусом. Позже глава страны назначил дату — 24 июня. 8 июня стало известно, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в Новороссийске.
22 июня ряд СМИ и телеграм-каналов, включая «Раньше всех, ну почти», сообщили, что в Краснодаре парад в честь Победы отменили. Позже в этот же день мэрия краевого центра прокомментировала информацию и уточнила, что она не соответствует действительности.
«Дело в том, что по решению Минобороны РФ в 2020 году парады и праздничные салюты 24 июня пройдут только в городах-героях. В Краснодарском крае это Новороссийск», — сообщили в пресс-службе.
В мэрии подытожили, что отмены парада не было, поскольку на 24 июня он и не был запланирован.
В пресс-службе порталу Юга.ру 23 июня также рассказали, что никаких массовых мероприятий в городе не будет, поскольку в регионе продолжает действовать запрет на массовые мероприятия. Тем не менее, горожане смогут присоединиться к ряду онлайн-акций.
Так, 12:00 можно посмотреть трансляцию парада Победы в Новороссийске на канале «Кубань 24». В это же время по всей стране, после окончания парада в Москве, должен раздаться «Звон Победы». Предполагается, что дадут гудок автомобилисты, водители общественного транспорта, предприятия, заводы и фабрики. Также прозвучит звон колоколов в церквях.
Кроме того, краснодарские артисты будут в течение дня петь песни и читать стихи на онлайн-площадках муниципальных культурных учреждений. Узнать ссылки и информацию о других акциях можно здесь.
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